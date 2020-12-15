Вдова Олега Табакова поделилась видео с открытия памятника артисту

Москва, 15 декабря. Вдова актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина показала кадры с открытия памятника артисту в Москве.

Посвященную памяти Табакова скульптурную композицию торжественно открыли рядом с театром Табакова на Сухаревской площади в столице в этот понедельник, 14 декабря. Памятник представляет собой сидящую статую артиста. Рядом с ним расположился озвученный Табаковым персонаж мультсериала «Простоквашино» — кот Матроскин.

«Я хочу, чтобы вы первые это увидели, поэтому выкладываю это видео! Открыл памятник Владимир Машков. Автор — Александр Рукавишников», — рассказала актриса.

Подписчики Зудиной пришли в восторг от кадров. Они назвали гениальной идею памятника и отметили, что автор скульптуры точно передал характер Олега Табакова.

«Очень красиво! Сегодня не смог! Приду в ближайшие дни! Мариночка, это очень круто!» — отметил под видео артист Андрей Бурковский.

Композиция под названием «Атом солнца Олега Табакова» приурочена к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР. Памятник установили на средства родных, друзей, коллег и учеников актера. Она расположена в том же районе, где находится и новая сцена театра «Табакерка». На торжественной церемонии открытия присутствовал сегодняшний художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Автор скульптуры — народный художник России Александр Рукавишников хотел изобразить черты характера, которые были присущи артисту, в том числе и чувство юмора. Судя по оценкам коллег Табакова, задумка удалась.