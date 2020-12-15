Россияне поставили на место замглавы МИД Украины после заявления о «Массандре»

Москва, 15 декабря. Россияне высмеяли в Сети заявление замглавы МИД Украины о том, что Россия «понесет ответственность» за продажу крымского винодельческого предприятия «Массандра».

Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия «понесет ответственность» за продажу крымского винодельческого предприятия «Массандра».

Россияне высмеяли в Сети резкое заявление Джапаровой, указав, что Украина давно не имеет никакого отношения к заводу.

«А причем тут сейчас Украина? Каким боком она имеет отношение к этому заводу?» — недоумевает Ксения И.

«Русское русские продали Русским, где здесь нарушение?» — задается вопросом Юрка Соколов.

«Какое отношение Украина имеет к русскому князю, основавшему завод?» — недоумевает Игорь Манагер.

Большинство комментаторов возмутились заявлению Джапаровой, напомнив, что Крымский полуостров вошел в состав России вместе со всеми предприятиями и заводами.

Продажа и приватизация самого крупного крымского винзавода «Массандра» вызвала негативную реакцию со стороны Украины. В комментарии ФАН политолог Иван Мезюхо объяснил, отразится ли это как-то на работе винзавода и новых владельцах предприятия. Также эксперт рассказал, какие сейчас первоочередные заботы у «Массандры».