Байден набрал необходимое для избрания президентом США количество голосов

Вашингтон, 15 декабря. Кандидат от демократов Джозеф Байден набрал необходимое для победы в президентских выборах в США количество голосов.

Байден получил 55 голосов коллегии штата Калифорния, набрав в общей сложности более 270 голосов выборщиков. Этого количества достаточно для избрания 46-м президентом США.

В настоящее время Байден получает 302 из 538 голосов, его оппонент, действующий глава государства Дональд Трамп — 232 голоса. Все штаты, в которых Трамп оспаривал победу демократа, отдали голоса выборщиков за Байдена, информирует URA.RU.

Официальные результаты выборов будут озвучены после голосования выборщиков. Окончательно процесс завершится 6 января следующего года, когда итоги выборов утвердит совместная сессия конгресса.

ФАН ранее сообщал, что политический консультант и аналитик Анатолий Вассерман оценил вероятность начала боевых действий в Соединенных Штатах по инициативе представителей Демократической партии. По его словам, у республиканцев пока еще есть выгодная стартовая позиция.