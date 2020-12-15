Экипаж МКС начал установку американского туалета

Хьюстон, 15 декабря. Экипаж устанавливает первый туалет американского производства на Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Сейчас на МКС имеется два туалета российского производства, которые установлены в модулях «Звезда» и Tranquility. Разработанный NASA туалет UWMS был доставлен на станцию на грузовом корабле Cygnus в октябре «с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования». Американский туалет на 40% легче и на 65% компактнее, чем российский.

В сообщении на сайте NASA говорится, что работы по установке нового туалета в понедельник проводят в модуле Tranquillity астронавты Шэннон Уолкер и Майкл Хопкинс.

В настоящее время, помимо Хопкинса и Уолкер, на МКС работают американцы Виктор Гловер и Кэтлин Рубин, россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и японский астронавт Соити Ногути.

Ранее сообщалось, что на борту МКС вышла из строя российская система получения кислорода. В октябре проблема с системой была зафиксированы трижды.