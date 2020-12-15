Асмус в корсете блеснула бюстом

Москва, 15 декабря. Актриса Кристина Асмус показала поклонникам новый образ со съемок шоу «Золото Геленджика», облачившись в платье-бюстье. Фанаты пришли в восторг от внешнего вида артистки, сравнив ее с Барби.

На днях актриса решилась сменить имидж. Звезда удивила поклонников, представ с темными волосами и стрижкой каре. Блондинка впервые позволила себе столь кардинальную смену образа вне сцены.

На съемках же Асмус постоянно пробует что-нибудь новое. Особенно отличается в этом плане шоу «Золото Геленджика», где стилисты ставят эксперименты над внешним видом актрисы. На этот раз Асмус предстала в дерзком луке, показав результаты на своей странице в Instagram. Бывшая жена Гарика Харламова позировала в золотом платье-бюстье с корсетом и крупными рукавами, показав блинные ноги и пышную грудь. Образ дополнили туфли-лодочки цвета фуксия и розовые локоны, уложенные в ретро стиле.

В комментарии к фото она сообщила поклонникам, что серию шоу, которая выйдет в это воскресенье, снимали наоборот первой.

«Не по плану шло просто все и куда все это приведет мы не знали. Но счастье точно в людях! А у нас была просто гениальная команда! Это были однозначно самые сложные съемки в моей жизни. Но при этом и самая позитивная атмосфера на площадке!» — поделилась звезда.

Подписчики Асмус отметили, что образ был очень необычным. Многие сравнили актрису с куклой Барби.

«Образ у вас шикарный. Стилисты постарались!» — пишет в комментариях пользователь под ником maryp_beauty.

«Божественно красивы и утончены», — добавил dmitriy130769.

«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь!» — пишет еще один поклонник.

Ранее Асмус рассказала, что нередко ночует в отеле, когда не хватает времени доехать до дома из-за съемок. Знаменитость назвала отель своим «другом», который выручает ее в различных форс-мажорных ситуациях. Фанаты ужаснулись образу жизни звезды, предположив, что ей просто не хочется возвращаться в непривычно пустой после развода с Харламовым загородный дом.