Выборщики штата Орегон поддержали Джо Байдена

Вашингтон, 15 декабря. Все семь выборщиков Орегона в соответствии с результатами президентских выборов в штате проголосовали за демократа Джозефа Байдена. Об этом свидетельствует трансляция голосования.

К настоящему моменту Байден получил 247 голосов выборщиков. Его оппонент, действующий президент США Дональд Трамп набрал 232 голоса. Ожидается, что за демократа проголосуют 55 выборщиков штата Калифорния, что даст ему более чем 270 голосов, которые необходимо набрать для победы на выборах.

Ранее коллегия техасских выборщиков поддержала Дональда Трампа. Согласно результатам голосования в Техасе, все 38 голосов выборщиков достались республиканцу.