Конор Макгрегор перехватил лидерство Хабиба Нурмагомедова в рейтинге UFC

Лас-Вегас, 15 декабря. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на время возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата UFC на сайте организации.

Ранее статус лучшего бойца был у россиянина Хабиба Нурмагомедова, но его место занял Конор Макгрегор, о чем свидетельствовали изменения, произошедшие на сайте UFC в 22:30 по Москве. Отмечается, что ирландец не выступал с января. Однако спустя полчаса рейтинг лучших бойцов вернулся в первоначальное состояние.

Фанаты были удивлены таким изменениям. Один из пользователей рассказал, что посчитал произошедшее шуткой, пока лично не посмотрел рейтинг. Он подтвердил происходящее приложенным снимком, передает «Лента.ру».