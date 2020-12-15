ВОЗ рассказала о заразности новой мутации коронавируса из Великобритании

Лондон, 15 декабря. ВОЗ не обнаружила доказательств того, что новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Великобритании, оказывает сильное влияние на структуру патогена.

На данный момент мутация вируса не ведет себя как-то иначе. Однако нельзя терять бдительность, поэтому необходимо внимательно следить за изменениями. Все мутации, которые появляются, проходят тестирование, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове на брифинге.

Подобные изменения часто встречаются и являются обычным делом. Однако предыдущие мутации, обнаруженные у норок из Дании, породили много вопросов: как влияет мутация на вирус, мешает ли она диагностике, что станет с эффективностью вакцины, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Представители ВОЗ сообщали о недостаточной мутации коронавируса, которую выявили в Дании. Специалисты не доказали, влияет ли зафиксированная в стране мутация COVID-19 на скорость передачи вируса, серьезность болезни и повторное заражение пациентов.