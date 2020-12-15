Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Москва, 15 декабря. Американский режиссер, продюсер и сценарист Оливер Стоун заявил, что несколько дней назад привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней», — подчеркнул кинорежиссер в интервью Первому каналу.

Стоун отметил, что ему еще нужно сделать второй укол. Режиссер считает, что российская вакцина полезна и выразил недоумение в связи с тем, что ее игнорируют на Западе и «пресса просто замалчивает всю информацию».

Ранее стало известно, что Стоун провел съемки на Белоярской АЭС в Свердловской области России, сообщает РИА Новости. В пресс-службе станции уточнили, что пока подробности проекта держатся в секрете, но предположили, что фильм связан с МОКС-топливом и замкнутым ядерным топливным циклом.