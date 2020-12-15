Техасские выборщики поддержали Дональда Трампа в качестве лидера США

Остин, 15 декабря. Коллегия техасских выборщиков поддержала действующего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования в Техасе, все 38 голосов выборщиков достались республиканцу. Их голосование утверждает волю американцев по итогам всенародного голосования, которое прошло 3 ноября в каждом штате. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать 270 из 538 голосов выборщиков.

Ранее в интервью ФАН российский интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман оценил вероятность победы Трампа на голосовании коллегии выборщиков. «Бунт выборщиков», по его словам, маловероятен в масштабе, необходимом для перелома ситуации вокруг будущего США.