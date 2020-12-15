ЦБ назвал пять признаков телефонных звонков от мошенников

Москва, 15 декабря. ЦБ РФ направил российским банкам рекомендации по информированию клиентов, в которых названы пять признаков звонков от телефонных мошенников, сообщила пресс-служба регулятора.

Поводом насторожиться должны стать неожиданные SMS или звонок от незнакомца, который представляется сотрудником полиции, банка или магазина. Другим признаком мошеннического звонка является то, что собеседник просит под разными предлогами совершить транзакцию на некий безопасный счет, оплатить бронь, штраф, налог и сделать другие платежи.

Кроме того, признаком разговора со злоумышленником может стать то, что собеседник рассказывает о призах, инвестиционных продуктах, уникальных условиях кредитования, огромной доходности и других выгодных предложениях. Однако злоумышленник может запугивать жертву потерей денег.

Четвертым признаком служит то, что звонящий старается выведать данные банковской карты: ее номер, три цифры на обратной стороне, PIN-код, персональное данные и код из SMS. Пятым явным признаком телефонного мошенника названо моральное давление, которое может выражаться в требовании срочно сообщить персональное данные или принять решение о переводе средств.

В Роспотребнадзоре предупредили о способах обмана в автосалонах. Обычно недобросовестные дилеры завлекают покупателей несуществующей низкой ценой и выгодными кредитными условиями, отметили в ведомстве.