Звездный стилист жестко раскритиковал образ Ларисы Долиной

Москва, 15 декабря. Звездный стилист Джордж Ровалс пришел в ужас от наряда Ларисы Долиной на вручении премии «Золотой граммофон». По мнению эксперта, певица зря выставила на показ некрасивую грудь и оголила живот.

Долина приковала взгляды фотографов на вручении премии «Золотой граммофон», появившись в откровенном платье. 65-летняя певица надела блестящий наряд с выточкой бежевого цвета, отчего создавалось ощущение, что она вышла на красную дорожку с голой грудью.

«Лариса Долина — это Бузова в старости. Смотрю на наших артистов: у них всех крыша поехала. Платье у Долиной ужасное: все недостатки фигуры видны невооруженным взглядом. Красивой груди нет, пузо наружу. Будто бы она беременная! Может, кстати, и так. Я уже ничему не удивляюсь!» — раскритиковал образ певицы Ровалс, бывший имиджмейкер Аллы Пугачевой.

По мнению звездного стилиста, «нет вкуса ни у дизайнера, ни у Долиной». Ткань, из которой сделано платье певицы, эксперт назвал очень дешевой, подчеркнув, что в таком виде звездам нельзя выходить в свет.

«Куда мир катится?! Я бы посоветовал Долиной поехать в Осетию, во Владикавказ и посмотреть, как там одеваются простые осетинские женщины. Они все красотки — настоящие законодатели моды. Пусть Лариса к ним обратится. И Долиной, и всем другим нашим звездам надо брать пример с осетинских женщин», — заявил он.

Ровалс резюмировал, что, несмотря на эпатажность, Долиной не получится вернуть популярность, которая былая у нее в 1990-е годы. Он вспомнил, как на одном из концертов подарил артистке «50 роскошных корзин с розами», а та в ответ «даже «спасибо» не сказала».

Ранее ФАН составил топ-5 российских звезд, «потерявших настоящее лицо» и считающих, что победили время в схватке за молодость. В рейтинг вошла и Долина, которая, по мнению некоторых ее подписчиков в соцсетях, лишилась своей индивидуальности после многочисленных операций.