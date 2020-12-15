Рост экспортных пошлин на российское зерно может обернуться удорожанием импорта

Председатель Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценил в эфире медиацентра «Патриот» меры правительства, направленные на сдерживание роста продовольственных товаров.

«Правительство предложило ввести повышенные экспортные пошлины на зерно. Эффективность этих мер сомнительна. Эти меры повлияют на ситуацию ровно наоборот задуманному — вместо того, чтобы понижать цены на ту продукцию, которую мы импортируем, они ее повышают», — заявил Аркадий Злочевский в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать».

По словам эксперта, мировое потребление пшеницы сильно зависит от российских поставок, поскольку Россия — мировой лидер по производству пшеницы.

«Как только мы начинаем ограничивать вывоз, то есть снабжение наших потребителей, они пугаются, начинают активизировать свои закупки, и это автоматически повышает мировые цены на зерно. А потом это возвращается нам бумерангом повышением цен на всю продукцию, которую мы импортируем. Россия тоже зависит от мировых цен. Зерно лежит в основе всей продовольственной продукции. Мы импортируем и платим за импорт больше, чем выручаем от экспорта. И население тратит на импортную продукцию гораздо больше денег. А этими действиями мы повышаем цену на импорт в первую очередь», — отметил Аркадий Злочевский.

Подобным образом, рассказал эксперт, цены на хлеб никогда не зависят от цены на зерно.

«И не будут зависеть, потому что доля зерновая в них слишком мала. Чтобы вслед за зерном опустились цены на муку нужно минимум 2 месяца, так работает этот механизм. Производители закупаются на 2 месяца вперед, и запускает в это время товар по старым ценам. Таким образом, максимум можно снизить цену на муку на оптовом рынке. На розничном цена вряд ли поменяется: для тех, кто фасует муку, снижение оптовой цены муки мало что означает. Другие издержки — зарплаты, логистика, сертификация, хранение — значительно выше», — пояснил Аркадий Злочевский.

Кроме всего прочего, увеличение экспортной пошлины, считает эксперт, приведет к сокращению посевных площадей.

«Когда ограничиваем цены сырьевой сельхозпродукции, мы переориентируем производителя на другую продукцию, которая не имеет ограничений. Если мы начинаем повышать экспортные пошлины на пшеницу, это значит, что посевов пшеницы будет меньше, и крестьянин переформатирует свое производство на другую продукцию, например, на кукурузу», — считает председатель Российского зернового союза.

В качестве необходимой меры по сдерживанию роста цен на пищевую продукцию эксперт назвал усиление контроля за всей цепочкой производства и продажу продовольственных товаров.