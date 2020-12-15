Наказание за хулиганство могут ужесточить в России

Москва, 14 декабря. Депутат Дмитрий Вяткин внес в ГД законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с оружием, инициатива доступна в электронной базе данных Государственной Думы.

По мнению автора документа, квалифицирующий признак «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» следует перевести из первой во вторую часть статьи 213 УК РФ «Хулиганство», которая предусматривает более строгое наказание.

Согласно проекту закона, совершенное с применением оружия или используемых в качестве оружия предметов хулиганство, либо хулиганство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти или иному исполняющему обязанности по охране или пресекающему нарушение общественного порядка лицу должно наказываться штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода осужденного за три-четыре года, либо принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за клевету в интернете. Осужденные по нему могут получить до двух лет колонии или штраф в размере до миллиона рублей.