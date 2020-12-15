Калининград вводит новые ограничения перед новогодними праздниками

Калининград, 14 декабря. Ввод ограничений на территории Калининградской области приурочен к борьбе с распространением коронавируса в регионе. Усиления мер имеют временный характер.

Решение ввести новые запреты с 28 декабря по 17 января было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции 14 декабря. В этот период учащиеся школ отправляются на каникулы. С ограничениями будут работать и детские сады. Посещать их ребенок может в случае, если оба родителя работают.

Трехнедельный карантин подразумевает под собой закрытие офисов, бань, саун, SPA-центров, салонов красоты, фитнес-центров, спортивных объектов, учреждений дополнительного образования, торговых центров, кинотеатров, театров, домов культуры, магазинов, кроме продовольственных, парикмахерских и других салонов красоты. МФЦ и банки в этот период будут оказывать услуги только юридическим лицам. Кроме этого, отменяются все массовые мероприятия.

Стоит отметить, что Калининградская область была признана популярным регионом для посещения в новогодние праздники. Около 95% гостиниц в Калининграде забронировано на январские каникулы. Свободные места в отелях почти невозможно найти, однако путешественники продолжают подавать заявки.