Молодая жена Цекало показала, как он преобразился к Новому году

Москва, 15 декабря. Продюсер и шоумен Александр Цекало экстремально похудел к Новому году. Фотографии преобразившегося мужа опубликовала Дарина Эрвин.

Цекало, в четвертый раз связавший себя узами брака, старается не отставать от своей молодой супруги. В последнее время шоумен превратился в стройного моложавого мужчину. В доказательство этого Эрвин опубликовала в сторис Instagram несколько снимков, рассказывающих, как пара готовится к Новому году.

Влюбленные выбрали елку, а после украсили ее игрушками, главной из которых стала совместная фотография в рамочке. В кадр попал и 59-летний продюсер, чей вид немало удивил общественность.

На снимке видно, что Цекало очень сильно похудел. Он выглядит счастливым и радостным.

Месяц назад поклонники пары переживали за состояние здоровья Эрвин. Она опубликовала в Instagram селфи, на котором невооруженным взглядом заметно, как она изменилась. Селфи она сделала в лифте. На ней надето облегающее короткое платье и кофта. Модель написала короткую фразу, по которой можно догадаться, что девушка очень сильно похудела на нервной почве. Эрвин призналась, что очень переживала из-за беспорядков, охвативших США в те дни.

Дарина родилась в Казахстане, но большую часть жизни живет в Соединенных Штатах.