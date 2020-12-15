Выборщики Колорадо отдали свои голоса за демократов Байдена и Харрис

Вашингтон, 14 декабря. Выборщики штата Колорадо отдали все девять голосов за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Джо Байден забрал все девять голосов в штате Колорадо, трансляция голосования велась в Facebook губернатора штата Джареда Полиса. Так, согласно итогам президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, Байден набрал 55,4% голосов, в то время как действующий президент Дональд Трамп получил 41,9%. Все выборщики штата проголосовали за демократа и его напарницу в президентской гонке Камалу Харрис.

Выборщики США голосуют в понедельник. Голосование утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы в президентской гонке кандидату нужно набрать 270 голосов из 538 возможных.

Также выборщики Мичигана отдали все 16 голосов за Джо Байдена. В этом штате республиканец Дональд Трамп оспаривал итоги голосования, однако все выборщики решили поддержать кандидата от Демократической партии.