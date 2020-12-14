На Украине предупредили о нехватке денег на программу медицинских гарантий

Киев, 14 декабря. Медицинские учреждения Украины могут остаться без выплат по программе медицинских гарантий с начала 2021 года из-за недостатка средств на ее финансирование, сообщили местные СМИ.

По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) министерство здравоохранения страны пока не передало кабмину проект постановления о финансировании программы в следующем году. Поэтому правительство не может рассмотреть документ, и с 1 января медучреждения могут перестать получать средства.

«В НСЗУ нет правовых оснований оплачивать медицинские услуги, которые будут оказывать учреждения с 1 января 2021 года», — отмечается в сообщении.

Лишиться права на бесплатную медицинскую помощь могут тысячи пациентов по всей стране, в том числе люди с COVID-19. Украинские врачи и медсестры не будут получать зарплаты, под угрозой окажется программа по обеспечению украинцев льготными лекарствами.

Сейчас в проекте бюджета Украины на 2021 год на выплаты по программе медицинских гарантий заложено порядка 123,5 миллиарда гривен. Минздрав страны запрашивает на нее свыше 225 миллиардов гривен.

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