Заморозка цен на масло и сахар не приведет к дефициту товаров в России

Москва, 14 декабря. Стабилизация цен на подсолнечное масло и сахар не приведет к дефициту социально значимых товаров в России.

Запасов меньше не стало. Еще с весны торговые сети сформировали минимум двухмесячные запасы, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

«Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы», — заявил Евтухов.

Ранее сообщалось, что цены на подсолнечное масло и сахарный песок могут заморозить на три месяца с 1 января до 1 апреля 2021 года. Бизнес может зафиксировать розничные и закупочные цены на сахарный песок. Цены за масло не должны будут превышать 95 рублей при покупке у производителя и 110 рублей «на полке». За один килограмм сахара предлагают установить цену в 36 и 45 рублей от производителя и в магазине соответственно.