Москвич убил возлюбленную и выбросил ее тело в окно

Москва, 14 декабря. Местный житель из деревни Ожигово в Новой Москве подозревается в убийстве 59-летней возлюбленной. Об исчезновении пожилой женщины заявила ее дочь.

В рамках следствия было установлено, что 35-летний мужчина, ранее судимый за кражу, расправился с сожительницей и выбросил ее тело в окно. Труп обнаружили под окнами многоэтажки 14 декабря. Криминалисты устанавливают точную причину смерти пожилой женщины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на берегу моря в Новороссийске было найдено тело подозреваемого убийцы двух человек. По версии следствия, местный житель Армавира убил девушку и записал видео на фоне ее трупа, где рассказал, что сделал это из-за постоянных измен и нежелания с ним заводить серьезные отношения. Затем изверг расправился с ее младшим братом, перед этим переломав ему кости.