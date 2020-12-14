Лавров предостерег Запад от разрушения архитектуры Дейтонских соглашений

Москва, 14 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил страны Запада о серьезных последствиях попыток разрушить архитектуру Дейтонских соглашений.

«Хотел бы также со всей серьезностью предостеречь некоторых наших партнеров от попыток разрушить Дейтонскую архитектуру. Мы такие попытки наблюдаем», — сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Глава МИД РФ заявил, что попытки разрушить Дейтонскую архитектуру, как бы они не объяснялись, могут обернуться самыми серьезными последствиями. Министр напомнил, что участвовал в переговорах по согласованию Дейтонского соглашения и знает, насколько хрупок достигнутый баланс и «насколько важен каждый кирпичик этого фундаментального достижения международного сообщества».

Министр подчеркнул, что Москва полностью поддерживает постулаты Дейтонского соглашения и призывает к их соблюдению всеми участниками.

ФАН ранее сообщал, что Россия продолжит оказывать Сербии помощь в военно-технической сфере для укрепления мощи ее ВС. Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что Москва будет поддерживать братский народ Сербии в его стремлении укрепить боеспособность государства.