Киев, 14 декабря. Житель Крыма попытался исправить украинских телевизионщиков, объяснив им, что на полуострове нет никакого притеснения украинского языка. Договорить крымчанину не дали, оборвав разговор.

Крымчанин Владимир дозвонился в прямой эфир телеканала «Наш» и поинтересовался, почему ведущие и гости программы ни разу не отметили, что «в Крыму украинский язык государственный».

«И на каждой вывеске — на горсовете, на райсовете, на сельской раде, на всех государственных документах второй строкой написано на украинском языке. Почему об этом никто не говорит?» — осадил телевизионщиков Владимир.

Ведущая в ответ заметила, что они вели дискуссию в эфире с политологом Николаем Мельником по поводу украиноязычных школ. На что политэксперт заметил, что в Крыму якобы «истребляется все украинское». Она поинтересовалась у жителя полуострова, действительно ли там «истребляется украинская культура и все, что связано с Украиной».

«Никоим образом, никак. Большинство обучаются на русском языке, потому что так хотят родители, кто хочет, тот на украинском языке, на выбор. Я говорю на русском языке, и пытаюсь разговаривать по-украински, если такой собеседник», — ответил телезритель на украинском языке.

После того как крымчанин стал отвечать на второй вопрос: «стоит ли Крыму и Донбассу возвращаться на Украину», связь с ним прервали.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. Киев по-прежнему считает территорию полуострова своей, но «временно оккупированной». Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Киев с постоянной периодичностью озвучивает все новые планы по «возвращению» полуострова, большинство из которых не имеют ничего общего с действительностью. Так летом во время поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский заявил, что полуостров «обязательно вернется» в состав Украины. Свою уверенность он связал с планами по развитию Херсонщины. По мнению Зеленского, Крым быстро «вернется» обратно, когда рядом будет «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.