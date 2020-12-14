Геймеры продолжают находить баги в нашумевшей игре Cyberpunk 2077

Нью-Йорк, 14 декабря. Геймеры со всего мира продолжают находить баги в игре Cyberpunk 2077. Об этом не раз сообщали СМИ в своих обзорах.

Многие из недоработок забавные. Однако есть и полезные для игроков. К таким относится ошибка, которая позволяет за 10–20 минут игры накопить миллионы внутренней валюты. Такой способ обогащения обнаружил автор YouTube-канала A1914.

Как рассказывает блогер, ошибкой воспользоваться достаточно просто. Необходимо сперва продвинуться по сюжету до миссии «Иду по черте» (I Walk The Line). В ходе ее выполнения игрок сможет сразиться с боссом — лидером банды «Животные» Сасквочем. После победы с тела противника возможно забрать денежный приз. Следом необходимо быстро сохранить игру и загрузить ее. Противник все так же будет лежать мертвым, однако денежное вознаграждение снова появится в карманах побежденного. Так можно повторять бесчисленное количество раз.

Компания Sony ранее пообещала вернуть деньги игрокам PlayStation, которые приобрели Cyberpunk 2077. Восполнить потраченные средства сможет каждый игрок, несмотря на то, сколько часов человек провел в игре.