Петербургский полицейский спас упавшего в Фонтанку мужчину

Санкт-Петербург, 14 декабря. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции в центре Петербурга спас мужчину, который упал в ледяную Фонтанку.

В отдел полиции около 19:00 поступило сообщение, что с Аничкова моста упал человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там добавили, что информация о происшествии была передана ближайшим нарядам. Сотрудники взвода №3 2-го батальона полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказались ближе всех к месту инцидента.

Старший сержант полиции 34-летний Андрей Хабаров разделся на берегу Фонтанки, обвязался страховочным тросом и пополз в сторону утопающего. Тот находился примерно в пяти метрах от берега. Напарники полицейского помогали вытащить пострадавшего на сушу. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину. На данный момент сотрудники МВД устанавливают причины происшествия.

Прежде ФАН сообщал, что в Хабаровске сотрудник полиции во время пробежки спас тонущего в ледяной воде пенсионера. Пожилой мужчина провалился в полынью. Правоохранитель не растерялся и ползком по льду добрался до пожилого человека, после чего достал его из ледяной воды.