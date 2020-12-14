Байден получил голоса выборщиков в штате Мичиган

Вашингтон, 14 декабря. Все 16 выборщиков штата Мичиган поддержали на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена. В этом штате республиканец Дональд Трамп оспаривал итоги голосования.

В США продолжается голосование выборщиков в разных штатах. Для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов. Окончательные результаты Конгресс США утвердит в начале января следующего года.

Выборщики штата Флорида ранее также завершили голосование. Они поддержали действующего президента страны Дональда Трампа.