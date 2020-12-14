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Спецназ ЛНА проводит учения с применением тяжелого вооружения

Спецназ ЛНА проводит учения с применением тяжелого вооружения

Бенгази, 14 декабря. Подразделения специального назначения Ливийской национальной армии (ЛНА) проводят маневры с применением тяжелого вооружения в целях повышения уровня подготовки. Об этом сообщил новостной аккаунт в Twitter.

По данным источника, военнослужащие армии фельдмаршала Халифы Хафтара в рамках учений отрабатывают запланированные мероприятия в условиях, приближенным к боевым. Соответствующее видео опубликовано в соцсети.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики правительства национального согласия (ПНС) Ливии провели передислокацию вблизи авиационной базы Аль-Вишка.

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