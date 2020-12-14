Спецназ ЛНА проводит учения с применением тяжелого вооружения

Бенгази, 14 декабря. Подразделения специального назначения Ливийской национальной армии (ЛНА) проводят маневры с применением тяжелого вооружения в целях повышения уровня подготовки. Об этом сообщил новостной аккаунт в Twitter.

По данным источника, военнослужащие армии фельдмаршала Халифы Хафтара в рамках учений отрабатывают запланированные мероприятия в условиях, приближенным к боевым. Соответствующее видео опубликовано в соцсети.

وحدات من #القوات_الخاصة_الليبية بالقوات المُسلحة العربية الليبية #الصاعقة تقوم بمناورات عسكرية بالذخائر الحية " بالاسلحة الثقيلة " لرفع درجة الاستعداد ..#سرت_عرين_الاسود #ليبيا_احفاد_المختار pic.twitter.com/ZlCDPU0NHn — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) December 14, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики правительства национального согласия (ПНС) Ливии провели передислокацию вблизи авиационной базы Аль-Вишка.