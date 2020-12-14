Коллегия выборщиков штата Флорида отдала голоса Трампу

Таллахасси, 14 декабря. Все 29 выборщиков штата Флорида завершили голосование, отдав голоса на выборах президента США за действующего лидера Дональда Трампа.

Сейчас выборщики штатов утверждают волю избирателей, которые проголосовали 3 ноября 2020 года. Процедура уже завершена в штатах Вермонт, Нью-Гэмпшир, Индиана, Теннесси и других. Для победы кандидату нужно набрать 270 голосов. Конгресс США утвердит результаты 6 января 2021 года.

Выборщики ключевого штата Висконсин проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. В этом штате Трампу было отказано в пересмотре итогов голосования.