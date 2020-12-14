Заворотнюк в свадебном платье очаровала поклонников

Москва, 14 декабря. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила поклонников в Instagram помочь с выбором лучшего снимка в свадебном платье. Фотографии девушки очаровали подписчиков, сорвав бурю комплиментов.

Анна опубликовала эффектные снимки в белоснежном платье с глубоким декольте, огромными пышными рукавами и высоким разрезом.

«Помогите выбрать, 1,2,3 или 4?» — обратилась она к подписчикам.

Фотосессия восхитила фолловеров, оставивших под снимками сотни комплиментов и тысячи «влюбленных» смайликов.

«Ты такая красивая! Все фотографии прекрасны, потому что на них ты», — пишет в комментариях пользователь под ником the_zavorotnyuk_family.

«Все фото шикарные, и вы на них просто неотразимая! Богиня!» — добавил vitalybadretdinov.

«Вы нежная, утонченная и очень-очень красивая», — отметила yulianna_mas_lova.

24-летняя дочь Заворотнюк является моделью, актрисой и блогером. Многие пользователи отмечают, что девушка стала копией своей знаменитой матери.

Сама Анастасия Заворотнюк сейчас борется с онкологическим заболеванием. Долгое время ее семья хранила молчание, скрывая информацию о госпитализации артистки. Позднее стало известно о неутешительном диагнозе звезды — глиобластома.

Днем ранее сосед актрисы сообщил, что близким Заворотнюк удалось остановить развитие болезни. Благодаря семье артистки поклонники, коллеги и знакомые могут говорить о ней как о живом человеке.