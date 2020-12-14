Египетские службы безопасности обнародовали досье о действиях «Братьев-мусульман»

Каир, 14 декабря. Службы безопасности Египта раскрыли досье запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1.

По информации издания Youm7, республика предоставляла европейским странам информацию о благотворительных сообществах, связанных с этой группировкой, которые поддерживали террористические организации в Сирии.

Источники добавили, что бежавшие в Турцию террористы вливают крупные инвестиции в Ливию, поэтому египетские расследования приведут к аресту большего количества членов «Братьев-мусульман». Кроме того, обнаружили заговор боевиков по формированию опасных элементов в регионе Персидского залива.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с мавританским коллегой Мухаммадом ульд аль-Газуани пути политического урегулирования ливийского кризиса.

Также Федеральное агентство новостей сообщало, что «Братья-мусульмане» хотят захватить власть в Палате представителей Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.