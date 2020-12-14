Генсек ООН совершит первый зарубежный визит с начала пандемии

Берлин, 14 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совершит первый с начала пандемии в начале марта личный зарубежный визит, сообщает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь в среду отправится в Берлин. В пятницу утром он выступит в германском парламенте, также в ходе своего визита он встретится с канцлером Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Хайко Маасом», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Он уточнил, что традиционно Гутерреш путешествует не личным самолетом, а коммерческим рейсом. Поездка организована с учетом требований безопасности. Гутерреша и членов его делегации перед полетом протестируют на COVID-19. После прилета генсек будет придерживаться «рекомендаций штата Нью-Йорк», отметил Дюжаррик. Представитель генсека ООН уточнил, что в ближайшее время может быть объявлено о других личных визитах Гутерреша.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глобальную экономику ожидает сильнейший спад со времен Второй мировой войны. По его словам, социально-экономический ущерб, который нанесла миру пандемия, огромен и продолжает расти.