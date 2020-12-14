Пять автомобилей ПНС с турецкими офицерами заметили в Триполи

Триполи, 14 декабря. Пять автомобилей «Министерства внутренних дел» Правительства национального согласия (ПНС) заметили у столичной развязки Гут ар-Руман.

По информации новостного аккаунта в Facebook, внутри находились турецкие офицеры, а следом за ними ехали еще две машины марки Toyota, груженые боеприпасами. Предположительно, автомобили направились в город Хомс.

Анкара регулярно нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении североафриканской страны соглашение о постоянном прекращении огня, которое представители Востока и Запада Ливии достигли в рамках работы Совместного военного комитета «5+5» в Швейцарии.

Турция снабжает боевиков ПНС наемниками и боеприпасами. Республика уже переоборудовала ливийскую базу Аль-Ватыя в военный аэродром, куда турецкие ВВС перебросили истребители F-16.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкара рассматривает проект о продлении действия мандата на отправку техники в североафриканскую страну еще на 18 месяцев.