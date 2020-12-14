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Дочка Веры Брежневой в откровенном купальнике составила конкуренцию знаменитой матери

Дочка Веры Брежневой в откровенном купальнике составила конкуренцию знаменитой матери

Москва, 14 декабря. Соня Киперман, старшая дочка певицы Веры Брежневой, показала свою стройную фигуру, не уступающую по красоте знаменитой матери.

Брежнева несколько лет назад тайно обручилась с продюсером Константином Меладзе. От первого брака у певицы есть дочки: 19-летняя Соня Киперман и 11-летняя Сара. Младшая дочка живет вместе с артистами, а старшая некоторое время назад перебралась в Соединенные Штаты.

Соня активно ведет Instagram, иногда не стесняясь показывать свое тело в откровенных купальниках. В это раз девушка решила вспомнить, как отдыхала на море, и разместила в сторис фото с яхты. Соня стоит перед зеркалом в черном купальнике на тонких бретельках в ванной комнате. 

Рядом с девушкой — ее подруга, также представшая в черном купальнике. Дочка Брежневой приняла чувственную позу, показав округлые бедра и глубокое декольте. 

Дочка Веры Брежневой в откровенном купальнике составила конкуренцию знаменитой матери

Ранее Вера Брежнева заявила, что не против еще раз стать матерью. Певица отметила, что сама выросла в многодетной семье, и считает, что «это круто». В то же время Брежнева признает, что растить ребенка и одновременно заниматься карьерой крайне сложно. 

На прошлой неделе певица восхитила подписчиков фотографией с супругом. Она призналась, что безмерно гордится своей второй половинкой и восхищается его талантом. Брежнева показала на фото любовь с Меладзе. По ее словам, связанные с пандемией коронавируса ограничения были очень плодотворными для их семьи. Напомним, ее супруг Константин Меладзе во время самоизоляции написал саундтрек к сериалу «Нежность» Анны Меликян.

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