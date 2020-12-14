Мужчина с ножом напал на полицейского во Владимире

Владимир, 14 декабря. Мужчина, вооружившись ножом, совершил нападение на сотрудника уголовного розыска во Владимире. По данным правоохранительных органов, злоумышленник задержан.

Правоохранитель во время нападения не пострадал. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД. В сообщении также говорится, что пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью.

Сотрудник уголовного розыска пытался задержать злоумышленника, так как тот находился в розыске. В Следственном комитете России сообщили, что стражами порядка возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

ФАН пишет также, что тело Акшина Г., убившего свою 26-летнюю девушку и ее девятилетнего брата, выловили недалеко от пляжа в Новороссийске. По его словам, мужчина был без одежды. Его обнаружили в море в районе Алексино. Опознание пока не проводилось.