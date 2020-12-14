Почти 60 розничных сетей готовы подписать соглашение о стабилизации цен

Москва, 14 декабря. Почти 60 крупных розничных сетей готовы подписать соглашение о стабилизации цен, заявил 14 декабря замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

«Будет подписано соглашение между ритейлерами. <...> Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей <...> и два союза — масложировой и сахарный», — отметил замминистра в эфире телеканала «Россия-24».

Евтухов подчеркнул, что после подписания соглашений проблем с продуктами не будет, поскольку нет предпосылок для дефицита.

Ранее сообщалось, что в России компании подготовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на подсолнечное масло и сахарный песок. Новые ограничения будут действовать три первых месяца будущего года. Меры по регулированию стоимости продуктов питания в России стали разрабатываться по указанию президента Владимира Путина, возмущенного резким ростом цен на продукты питания.