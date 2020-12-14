Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в понедельник

Москва, 14 декабря. Российский рынок акций обновил исторический максимум в начале торговой сессии понедельника на Мосбирже на фоне выросшей стоимости нефти больше 50 долларов за баррель.

К 10:22 рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,85%, до уровня 3304,56 пункта. На 1,11%, до 1428,58 пункта вырос долларовый индекс РТС. Индекс Мосбиржи ранее не поднимался выше 3300 пунктов.

Между тем к концу дня индекс РТС снизился до 1398,12 пункта (-1,04%), индекс Мосбиржи — до 3254,83 (-0,66%). На 19:39 курс доллара увеличился по отношению к рублю на 0,74%, до 73,68 рубля, евро вырос на 1,04%, до 89,45 рубля.

Ранее группа Петербургской биржи анонсировала выход на первичное публичное размещение акций (IPO) в 2022 году. Минимальная оценка должна составить 1 млрд долларов.