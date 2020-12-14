Британские военные похвастались своим истребителем шестого поколения Tempest

Лондон, 14 декабря. Команда Tempest («Буря») продолжает разработку одноименного военного самолета — инновационного истребителя шестого поколения для Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Создатели самолета выполнили часть поставленных задач и провели плановое обсуждение производственных вопросов.

На официальном сайте британских ВВС отмечается, что в декабре 2020 года главные подрядчики программы (компании BAE Systems, Leonardo, Rolls Royce и MBDA) провели виртуальный брифинг, в рамках которого обсудили прогресс работы над проектом.

По результату новых переговоров, пресс-службы команды Tempest и британских военных снова показали, как будет выглядеть их новый истребитель.

Today, more than 70 key Industry and Government representatives from across Northern Ireland have engaged with @TeamTempestUK on opportunities to help develop the UK’s next generation of combat air technologies #TeamTempestUK @ADSgroupUK pic.twitter.com/P3NcuKWeaQ — Team Tempest (@TeamTempestUK) December 3, 2020

Представители королевской авиации отмечают, что в общей сложности в разработку нового истребителя вовлечены свыше 600 организаций, включая предприятия малого и среднего бизнеса, в также научные структуры.

Еще в сентябре 2020 года директор ВВС США по закупкам Уилл Ропер рассказывал, что в процессе реализации программы Next Generation Air Dominance (NGAD) американские летчики в условиях строгой секретности смогли оценить новейший самолет в деле — им дали возможность провести испытания полномасштабного демонстрационного образца Tempest.

Еще ранее, в июле текущего года, Королевские ВВС в соцсети Twitter демонстрировали промо-ролик истребителя следующего поколения.

Secretary of State for Defence @BWallaceMP announced that seven new companies will partner with @TeamTempestUK - a pioneering alliance delivering ground-breaking concepts and technologies for a new generation of combat air power. #NextGenRAF

Read more: https://t.co/KSNSODrGnl pic.twitter.com/ay0GS0kJOD — Royal Air Force (@RoyalAirForce) July 20, 2020

Работы над Tempest начались еще в 2018 году. В соответствии с планом, полностью он должен быть готов только к 2035 году. Бюджет создателей новой «британской гордости» оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов (около 2,5 млрд долларов США). Головным разработчиком назначена компания BAE Systems. Ожидается, что этот самолет заменит собой устаревшие воздушные машины четвертого поколения Eurofighter Typhoon. По плану, Tempest должен отличаться от предшественника по ряду таких показателей как автоматизация, цифровизация, оснащение гиперзвуковым оружием. При этом они рассчитывают, что новый истребитель должен будет превзойти российский самолет пятого поколения Су-57. Впрочем, нельзя не предполагать, что к нескорому моменту выхода «Бури» в свет, российские военные инженеры уже разработают средства, способные с ним справиться.

Ранее в материалах ФАН известный военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя новость о создании британского самолета отмечал, что глава Минобороны РФ не позволит стране проиграть гонку поколений боевых самолетов.