Названа дата оглашения приговора историку Соколову

Санкт-Петербург, 14 декабря. Октябрьский районный суд Петербурга огласит приговор обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову 25 декабря в 12:30.

Адвокат Соколова попросил для подзащитного восемь лет колонии вместо предложенных обвинением 15 лет заключения. Судом были приняты за смягчающие обстоятельства заслуги Соколова в области науки, его хронические заболевания и престарелые родители.

Согласно обвинительному заключению, на фоне взаимной ревности Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года, находясь у себя дома на набережной реки Мойки, совершил выстрел из обреза в голову Анастасии Ещенко. Эксперты пришли к выводу, что девушка подавала признаки жизни. Тогда историк сдавил шею потерпевшей руками, после чего выстрелил ей в голову еще три раза.

Анастасия Ещенко скончалась от множественных ранений и травм. После этого Соколов хранил ее труп до 9 ноября. В своей квартире доцент расчленил тело с помощью кухонных ножей, пилы, ножовки и топора, а останки выбросил в Мойку. Мужчину обнаружили в реке в ночь на 10 ноября. Соколов был с рюкзаком, в котором находились женские руки.