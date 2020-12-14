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Лавров назвал санкции США против Турции нелегитимными мерами

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Лавров назвал санкции США против Турции нелегитимными мерами

Москва, 14 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал санкции США против Турции, введенные после покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Введенные ограничительные меры со стороны США против Турции подверглись критике со стороны Лаврова. По словам министра, санкции Соединенных Штатов в отношении Анкары за покупку С-400 не являются сюрпризом. Это всего лишь применение нелегитимных мер «налево и направо», добавил глава МИД РФ.

«Санкции США в отношении Турции за покупку С-400 не добавляют авторитета Вашингтону в сфере ВТС», — заявил Лавров.

Как сообщал ФАН, Вашингтон ввел новые ограничительные меры по отношению к Анкаре из-за приобретения Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Под санкции попал секретариат оборонной промышленности Турции, а также четыре высокопоставленных чиновника.

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