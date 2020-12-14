Топалов объяснил, почему влюбился в Тодоренко

Москва, 14 декабря. Певец Влад Топалов в очередной раз признался в любви своей супруге телеведущей Регине Тодоренко, рассказав поклонникам, почему выбрал своей спутницей жизни именно ее.

«Она крайне неконфликтный человек, что мне, конечно, очень нравится. И умеет потихоньку разговаривать. Она слушает, чтобы понять, а не чтобы ответить», — заявил музыкант в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Присутствующая в студии Тодоренко добавила, что в их семье живут по принципу: «если что-то не нравится — убери сам». На что супруг телеведущей парировал, что это «она живет по такому принципу», и вспомнил первый раз, когда оказался дома у будущей жены.

«Она заходит в квартиру и по пути раздевается. Шапку, ботинки, одежду по пути снимает, не останавливаясь. Все кругом у нее дома раскидано. Недавно я утром дома проснулся, потому что сильно замерз. Смотрю, а у нас входная дверь открыта настежь. Регина забыла закрыть», — рассказал Топалов.

По словам Тодоренко, ее муж — просто невыносимый педант, который ухаживает за собой «гораздо больше», чем она.

«Не выйдет из душа, пока не будет подбородок выбрит до блеска. У нас дома идеальный порядок. Трусики и футболочки у него разложены по цветам. Черное с черным, белое с белым. Я по сравнению с ним словно обезьяна из тропиков», — посмеялась Регина.

Топалов в ответ заметил, что к порядку его приучили родители, за что он им благодарен.

Топалов и Тодоренко остаются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Недавно музыкант посвятил трогательный пост в соцсети своей семье. Под снимком супруги с сыном Михаилом на руках он назвал семью своей «гордостью и любовью» и признался, что все, чего он добивался, было сделано для супруги и сына и благодаря им.