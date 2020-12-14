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Минобороны Турции заключило контракт на поставку военной продукции ПНС Ливии

Минобороны Турции заключило контракт на поставку военной продукции ПНС Ливии

Анкара, 14 декабря. Министерство обороны Турции заявило о подписании контракта на поставку 47 видов продукции для командования военно-морских сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает информационное агентство Libya Observer.

Журналисты издания отмечают, что в ведомстве не раскрывают подробностей сделки. Известно лишь, что соответствующий документ был подписан в посольстве республики в Триполи в присутствии «чиновников» ПНС.

Напомним, турецкие власти вопреки запрету Организации Объединенных Наций на поставку любых видов вооружений в Ливию продолжают снабжать бандформирования «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа техникой, боеприпасами и снаряжением. Кроме того, Анкара активно перебрасывала в страну сирийских террористов-наемников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о подписании Реджепом Тайипом Эрдоганом документа о продлении на полтора года срока размещения военного контингента на территории североафриканского государства.

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