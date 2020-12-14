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Выборщики ключевого штата Висконсин отдали голоса Байдену

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Выборщики ключевого штата Висконсин отдали голоса Байдену

Вашингтон, 14 декабря. Все 10 выборщиков спорного штата Висконсин отдали свои голоса за демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Верховный суд штата ранее отказал действующему президенту США Дональду Трампу в пересмотре итогов голосования. Штаб республиканца требовал не засчитать более 200 тыс. голосов из-за предполагаемых нарушений.

Выборщики штатов сейчас утверждают волю избирателей, которая была высказана 3 ноября 2020 года. Первым голосование завершил штат Вермонт, поддержав Байдена. Такой же результат получился и в Нью-Гэмпшир. Индиана и Теннесси поддержали Трампа.

В штате Нью-Йорк выборщики отдали все свои голоса за Байдена. У демократа 146 голосов из необходимых 270.

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