Самсун, 14 декабря. Нигар Кокабаш заявила о словесных сексуальных домогательствах со стороны турецкого прокурора Ибрагима Кескина. В 2016 году во время беременности ее допрашивали на предмет принадлежности к движению оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Тогда прокурор назвал мошенничеством брак Нигар Кокабаш, поскольку она сделала искусственное оплодотворение (ЭКО). Он заявил, что супруг женщины не является отцом будущего ребенка, передает издание Turkish Minute.

«Ваши браки и беременности — это афера, это проект! Когда я буду включен в очередь быть с вами?» — сказал Кескин.

Адвокат Кокабаш возразил Ибрагиму Кескину и подчеркнул, что подобные высказывания оскорбляют подзащитного. Однако унижения продолжились.

«Он сказал, что допросит меня на глазах у мужа. Он сказал, что мы крысы и что они найдут нас независимо от того, в какой «дыре» мы спрячемся. Он угрожал мне тюрьмой, что я рожу и выращу ребенка там», — поделилась женщина.

Нигар Кокабаш задержали в ноябре 2016 года, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал движение Гюлена террористической организацией и распорядился преследовать ее членов.

Женщину приговорили к семи годам и одному месяцу тюремного заключения, а ее супруга — к восьми годам. Кокабаш освободили, когда врач сказал о риске выкидыша. Ребенок родился в 2017 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, как турецкий центр SETA создает культ личности Эрдогана.