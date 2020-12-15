Топ-5 способов загадать желание, чтобы оно сбылось в новом году

Скоро Новый год, а значит, время чудес, волшебства и, конечно, загадывания желаний — без этого никак! Вместе с известными медиумами Анной Гехман и Эленой Гамаюн ФАН разобрался в теме и составил топ-5 способов загадывания желаний, чтобы в Новом году они осуществились.

Нарисовать карту желаний

В первую очередь Анна Гехман советует для реализации всего задуманного воспользоваться интересной практикой — картой желаний. К этому методу следует подготовиться заранее. На листе бумаги, картоне или любой другой поверхности нужно изобразить все, чем бы хотелось обладать в новом году. А дальше — дело за малым.

«В новогоднюю ночь нужно взять карту желаний, сосредоточиться и представить себе, что все на ней изображенное уже есть в жизни. После этого нужно закрепить карту на видном месте, чтобы в течение года она попадалась на глаза», — советует ведический астролог.

Анна убеждена, глядя на карту, желания визуализируются в сознании, а сознание имеет тонкую связь со Вселенной.

«Мы посылаем импульсы, а Вселенная нам отвечает реализацией желаний», — объясняет Гехман.

Разбудить силу огня

Анна Гехман полагает, что исполнению желаний может способствовать огонь, разведенный в юго-восточной части дома. К очагу следует добавить благовония, фрукты и сладости.

«Не нужно разжигать целый костер, свечи вполне достаточно», — предостерегает медиум.

По совету мага, огонь следует оставить на ночь, свеча должна самостоятельно догореть. По мнению Гехман, такая процедура не заставит долго ждать положительного результата.

«В юго-восточной части жилища сконцентрирована сила огня, а разжигание пламени в этом месте активизирует зону успеха, положительных изменений и событий в жизни», — объясняет эксперт-астролог.

Проглотить пепел

Сжигать список желаний, а затем пепел выпивать с шампанским под бой курантов считается одной из самых популярных традиций среди российских любителей чудес. Эта практика с годами не теряет актуальности. Как говорят медиумы, здесь также срабатывает техника визуализации.

«Нужно больше мечтать, больше желать, тогда в жизни все будет получаться», — советует Анна Гехман.

Создать свою реальность

По мнению медиума Элены Гамаюн, желания исполняются у тех людей, которые могут создавать свою реальность. Ведь получение желаемого и есть форма создания новой действительности для себя.

«Одно дело — загадать желание, а другое — визуализировать задуманное, тренировать личную энергию духовной практикой или йогой, заниматься спортом, то есть иметь личную силу, чтобы желание материализовалось», — отмечает практик.

Медиум уверена, шансы на исполнение желаний у наполненного энергией и активного человека куда выше, чем у пассивной личности. Особенно если эти желания касаются материального, денежного плана и карьерного роста.

Сжечь свечу

Одна из любимых практик Элены Гамаюн — работа со свечой на исполнение желаний. Выбрать цвет свечи следует в зависимости от желаемого: зеленая — на изобилие, красная — на любовь, а обычная церковная подойдет для всего остального, к примеру, рождение первенца, самореализацию или здоровье.

Свое желание следует написать в утвердительной форме на тонкой бумажной полоске длинной около 20 см и шириной в 1 см. Например, «я счастливая мама», если преследуется мечта о ребенке; «я зарабатываю такую-то сумму с легкостью и радостью» или «у меня прекрасный дом, где мы живем радостно всей семьей, который я приобрела на собственные средства».

Бумажную ленту по часовой стрелке следует обмотать вокруг свечи снизу вверх. Затем свеча обматывается красной нитью, чтобы закрепить ленточку с желанием. Конструкция готова, ее нужно поместить в подсвечник.

«Очень важно помнить о своем желании. Нужно сесть напротив зажженной свечи. Главное — соблюдать все меры безопасности. Бумага может падать на стол от свечи», — предостерегает медиум.

Нельзя вставать с места, пока свеча полностью не догорит. Процедуру следует проделывать в полной тишине и одиночестве, сконцентрировавшись на желании.

«Данный обряд можно совершать ночью или рано утром. Зажигаете свечу, смотрите на пламя и думаете о своем желании. Думайте о том, как вы будете счастливой мамой, как будете принимать гостей в новом доме или покупать недвижимость, как будете успешным», — объясняет медиум.

После завершения процессии, когда свеча догорит, ее остаток можно положить под любое дерево, туда также положить монетку и сказать: «Во благо, благодарю». Элена Гамаюн отмечает, что со свечой можно работать по разным желаниям, а если заветное желание одно, то его можно проработать со свечой три раза подряд.