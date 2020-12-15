Голосование выборщиков завершилось в США

Вашингтон, 15 декабря. В 3:00 по московскому времени выборщики завершили работу во всех штатах США, назвав следующего главу государства.

В понедельник члены коллегии выборщиков собрались в столицах штатов, чтобы проголосовать за следующего президента и вице-президента США. Дата устанавливается федеральным законом, который гласит, что избиратели «собираются и отдают свои голоса в первый понедельник после второй среды декабря», который в этом году выпадает на 14 декабря.

За победу на выборах президента борются кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Наибольшее внимание было приковано к собранию выборщиков в шести штатах, закрепивших ранее победу Байдена: в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Как сообщает Washington Post, на сайте которого ведется онлайн-подсчет голосов, по данным на 3:00 по московскому времени, во всех штатах уже подведены итоги.

За Байдена свои голоса отдали:

1. Аризона (11 выборщиков);

2. Вашингтон (12 выборщиков);

3. Вермонт (три выборщика);

4. Вирджиния (13 выборщиков);

5. Висконсин (10 выборщиков);

6. Гавайи (четыре выборщика);

7. Делавэр (три выборщика);

8. Джорджия (16 выборщиков);

9. Иллинойс (20 выборщиков);

10. Калифорния (55 выборщиков);

11. Колорадо (девять выборщиков);

12. Коннектикут (семь выборщиков);

13. Массачусетс (11 выборщиков);

14. Миннесота (10 выборщиков);

15. Мичиган (16 выборщиков);

16. Мэриленд (десять выборщиков);

17. Невада (шесть выборщиков);

18. Нью-Гемпшир (четыре выборщика);

19. Нью-Джерси (14 выборщиков);

20. Нью-Йорк (29 выборщиков);

21. Нью-Мексика (пять выборщиков);

22. Пенсильвания (20 выборщиков);

23. Район Колумбии (три выборщика);

24. Род-Айленд (четыре выборщика);

25. Орегон (семь выборщиков).

За Трампа проголосовали:

1. Айдахо (четыре выборщика);

2. Айова (шесть выборщиков);

3. Алабама (девять выборщиков);

4. Аляска (три выборщика);

5. Арканзас (шесть выборщиков);

6. Вайоминг (три выборщика);

7. Западная Виргиния (пять выборщиков);

8. Индиана (11 выборщиков);

9. Канзас (шесть выборщиков);

10. Кентукки (восемь выборщиков);

11. Луизиана (восемь выборщиков);

12. Миссисипи (шесть выборщиков);

13. Миссури (10 выборщиков);

14. Монтана (три выборщика);

15. Огайо (18 выборщиков);

16. Оклахома (семь выборщиков);

17. Северная Дакота (три выборщика);

18. Северная Каролина (15 выборщиков);

19. Теннеси (11 выборщиков);

20. Техас (38 выборщиков);

21. Флорида (29 выборщиков);

22. Южная Дакота (три выборщика);

23. Южная Каролина (девять выборщиков);

24. Юта (шесть выборщиков).

Выборщики штата Мэн отдали три голоса за Байдена и один за Трампа. Коллегия Небраски дала четыре голоса в пользу кандидата от Демократической партии и один за республиканца.

После подсчета всех 538 голосов победу на выборах одержал Байден, за которого проголосовали 306 выборщиков. За Трампа свои голоса отдали 232 выборщика.