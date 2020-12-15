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Голосование выборщиков завершилось в США

Голосование выборщиков завершилось в США

Вашингтон, 15 декабря. В 3:00 по московскому времени выборщики завершили работу во всех штатах США, назвав следующего главу государства. 

В понедельник члены коллегии выборщиков собрались в столицах штатов, чтобы проголосовать за следующего президента и вице-президента США. Дата устанавливается федеральным законом, который гласит, что избиратели «собираются и отдают свои голоса в первый понедельник после второй среды декабря», который в этом году выпадает на 14 декабря.

За победу на выборах президента борются кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Наибольшее внимание было приковано к собранию выборщиков в шести штатах, закрепивших ранее победу Байдена: в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине. 

Как сообщает Washington Post, на сайте которого ведется онлайн-подсчет голосов, по данным на 3:00 по московскому времени, во всех штатах уже подведены итоги.

За Байдена свои голоса отдали:
1.    Аризона (11 выборщиков);
2.    Вашингтон (12 выборщиков);
3.    Вермонт (три выборщика);
4.    Вирджиния (13 выборщиков);
5.    Висконсин (10 выборщиков);
6.    Гавайи (четыре выборщика);
7.    Делавэр (три выборщика);
8.    Джорджия (16 выборщиков);
9.    Иллинойс (20 выборщиков);
10.    Калифорния (55 выборщиков);
11.    Колорадо (девять выборщиков);
12.    Коннектикут (семь выборщиков);
13.    Массачусетс (11 выборщиков);
14.    Миннесота (10 выборщиков);
15.    Мичиган (16 выборщиков);
16.    Мэриленд (десять выборщиков);
17.    Невада (шесть выборщиков);
18.    Нью-Гемпшир (четыре выборщика);
19.    Нью-Джерси (14 выборщиков);
20.    Нью-Йорк (29 выборщиков);
21.    Нью-Мексика (пять выборщиков);
22.    Пенсильвания (20 выборщиков);
23.    Район Колумбии (три выборщика);
24.    Род-Айленд (четыре выборщика);
25.    Орегон (семь выборщиков).

За Трампа проголосовали: 
1.    Айдахо (четыре выборщика);
2.    Айова (шесть выборщиков);
3.    Алабама (девять выборщиков);
4.    Аляска (три выборщика);
5.    Арканзас (шесть выборщиков);
6.    Вайоминг (три выборщика);
7.    Западная Виргиния (пять выборщиков);
8.    Индиана (11 выборщиков);
9.    Канзас (шесть выборщиков);
10.    Кентукки (восемь выборщиков);
11.    Луизиана (восемь выборщиков);
12.    Миссисипи (шесть выборщиков);
13.    Миссури (10 выборщиков);
14.    Монтана (три выборщика);
15.    Огайо (18 выборщиков);
16.    Оклахома (семь выборщиков);
17.    Северная Дакота (три выборщика);
18.    Северная Каролина (15 выборщиков);
19.    Теннеси (11 выборщиков);
20.    Техас (38 выборщиков);
21.    Флорида (29 выборщиков);
22.    Южная Дакота (три выборщика);
23.    Южная Каролина (девять выборщиков);
24.    Юта (шесть выборщиков).

Выборщики штата Мэн отдали три голоса за Байдена и один за Трампа. Коллегия Небраски дала четыре голоса в пользу кандидата от Демократической партии и один за республиканца.

После подсчета всех 538 голосов победу на выборах одержал Байден, за которого проголосовали 306 выборщиков. За Трампа свои голоса отдали 232 выборщика.

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