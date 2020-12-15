Голосование выборщиков завершилось в США

Вашингтон, 15 декабря. В 3:00 по московскому времени выборщики завершили работу во всех штатах США, назвав следующего главу государства.
В понедельник члены коллегии выборщиков собрались в столицах штатов, чтобы проголосовать за следующего президента и вице-президента США. Дата устанавливается федеральным законом, который гласит, что избиратели «собираются и отдают свои голоса в первый понедельник после второй среды декабря», который в этом году выпадает на 14 декабря.
За победу на выборах президента борются кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Наибольшее внимание было приковано к собранию выборщиков в шести штатах, закрепивших ранее победу Байдена: в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.
Как сообщает Washington Post, на сайте которого ведется онлайн-подсчет голосов, по данным на 3:00 по московскому времени, во всех штатах уже подведены итоги.
За Байдена свои голоса отдали:
1. Аризона (11 выборщиков);
2. Вашингтон (12 выборщиков);
3. Вермонт (три выборщика);
4. Вирджиния (13 выборщиков);
5. Висконсин (10 выборщиков);
6. Гавайи (четыре выборщика);
7. Делавэр (три выборщика);
8. Джорджия (16 выборщиков);
9. Иллинойс (20 выборщиков);
10. Калифорния (55 выборщиков);
11. Колорадо (девять выборщиков);
12. Коннектикут (семь выборщиков);
13. Массачусетс (11 выборщиков);
14. Миннесота (10 выборщиков);
15. Мичиган (16 выборщиков);
16. Мэриленд (десять выборщиков);
17. Невада (шесть выборщиков);
18. Нью-Гемпшир (четыре выборщика);
19. Нью-Джерси (14 выборщиков);
20. Нью-Йорк (29 выборщиков);
21. Нью-Мексика (пять выборщиков);
22. Пенсильвания (20 выборщиков);
23. Район Колумбии (три выборщика);
24. Род-Айленд (четыре выборщика);
25. Орегон (семь выборщиков).
За Трампа проголосовали:
1. Айдахо (четыре выборщика);
2. Айова (шесть выборщиков);
3. Алабама (девять выборщиков);
4. Аляска (три выборщика);
5. Арканзас (шесть выборщиков);
6. Вайоминг (три выборщика);
7. Западная Виргиния (пять выборщиков);
8. Индиана (11 выборщиков);
9. Канзас (шесть выборщиков);
10. Кентукки (восемь выборщиков);
11. Луизиана (восемь выборщиков);
12. Миссисипи (шесть выборщиков);
13. Миссури (10 выборщиков);
14. Монтана (три выборщика);
15. Огайо (18 выборщиков);
16. Оклахома (семь выборщиков);
17. Северная Дакота (три выборщика);
18. Северная Каролина (15 выборщиков);
19. Теннеси (11 выборщиков);
20. Техас (38 выборщиков);
21. Флорида (29 выборщиков);
22. Южная Дакота (три выборщика);
23. Южная Каролина (девять выборщиков);
24. Юта (шесть выборщиков).
Выборщики штата Мэн отдали три голоса за Байдена и один за Трампа. Коллегия Небраски дала четыре голоса в пользу кандидата от Демократической партии и один за республиканца.
После подсчета всех 538 голосов победу на выборах одержал Байден, за которого проголосовали 306 выборщиков. За Трампа свои голоса отдали 232 выборщика.