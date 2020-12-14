Выборщики штата Нью-Йорк отдали голоса демократу Байдену

Нью-Йорк, 14 декабря. Все 29 выборщиков штата Нью-Йорк отдали свои голоса за демократа Джо Байдена на выборах президента США. Трансляция прошла на телеканале NBC.

Кандидат от Демократической партии набрал 146 голосов выборщиков. У его оппонента, действующего президента США Дональда Трампа пока 79 голосов. Для победы нужно набрать 270 голосов.

Сейчас проходит голосование выборщиков, которое призвано утвердить волю избирателей, сделавших свой выбор 3 ноября 2020 года. Американские СМИ прогнозируют результат в 306 голосов выборщиков у Байдена и 232 у Трампа. Окончательно подсчеты утвердит Конгресс США в начале января.

Коллегия выборщиков в Пенсильвании также отдала все голоса за Байдена. Трамп ранее пытался оспорить итоги выборов в этом штате.