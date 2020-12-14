Премьер Эсватини скончался после заражения коронавирусом

Мбабане, 14 декабря. Эсватинийский премьер-министр Мандвуло Амброуз Дламини умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Он стал первым мировым политиком, причиной смерти которого стал COVID-19.

Инфекция была зафиксирована у африканского политика в октябре, однако симптомы не проявлялись. Состояние здоровья Дламини резко ухудшилось в декабре. Он провел в больнице примерно две недели, после чего скончался.

Король страны Мсвати III выразил соболезнования в связи со смертью премьера. Дламини занимал пост председателя правительства с 2018 года.

Ранее сообщалось о смерти «голоса» Кремля, народного артиста РФ Евгения Хорошевцева. Причиной смерти стали последствия коронавируса.