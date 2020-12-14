Экс-глава Миздрава Украины выпустила книгу с призывом «мочить Манту»

Киев, 14 декабря. Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала бороться с «совковым мракобесием» и выпустила книгу с названием «Мочи Манту».

Как пишет экс-глава Минздрава, книга призвана передать «уникальный опыт» ее команды, собранный во время работы в здравоохранении и за годы общения с людьми, в том числе на ее странице в Facebook. По словам Ульяны Супрун, украинцы боятся ставить прививки, несмотря на пандемию, и готовы скупать все лекарства из аптеки после случайного чиха прохожего.

«Стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, которые мешают нам быть здоровыми. Встречайте — здравый смысл. Главный герой нашей новой книги «Мочи Манту"», — пишет Супрун в описании к книге.

UPD. Сайт знову літає???? Перепрошуємо за збої в роботі! Хто хотів зробити замовлення і не зміг - повертайтеся ????... Опубликовано Ульяна Супрун Пятница, 11 декабря 2020 г.

По словам бывшего министра, ее книга содержит в себе все лучшее из ее контента в соцсетях и ​​также является попыткой подвести итоги. Издание содержит иллюстрации, а на обложке изображен персонаж «Здравый Смысл», полностью состоящий из накаченных мышц и разрывающий цепи руками.

Скандальный экс-министр здравоохранения ранее назначила помощницей подружку одесского активиста-убийцы Стерненко.