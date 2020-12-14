Украина может оставить своих граждан без вакцины от коронавируса

Москва, 14 декабря. Украинские власти отрицали наличие российской вакцины от коронавируса, но жители Незалежной сами начали задавать вопросы про лекарство. Об этом сообщил политолог Владимир Корнилов.

Киевские власти и украинские СМИ всевозможными способами доказывали, что российской вакцины не существует, напомнил эксперт. Однако Минздрав обращался к США с просьбой начать поставки американского препарата. В Незалежной это объяснили тем, что страна якобы подвергается «российской агрессии». Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин пообещала заняться этим вопросом. После этого в Соединенных Штатах издали указ, согласно которому доступ иностранцев к американскому лекарству появится только после окончания вакцинации всех своих граждан. Украина может не рассчитывать на поставки до лета следующего года, пришел к выводу политолог.

По словам Корнилова, нынешняя политика Незалежной может повлечь за собой печальные результаты следующей переписи населения. Украина может обратиться к России, чтобы спасти своих граждан, заключил эксперт.

Украинского депутата Ольгу Стефанишину ранее осадили за критику российской вакцины «Спутник V» в эфире телепрограммы «60 минут». Политик Борис Надеждин заявил, что когда речь идет о здоровье людей, он будет думать о стране-производителе в последнюю очередь.