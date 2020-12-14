Настя Ивлеева и Клава Кока устроили вечеринку под песни группы «Ранетки»

Москва, 14 декабря. Настя Ивлеева в своем офисе устроила предновогоднюю вечеринку для своих близких друзей, в число которых теперь входит популярная певица Клава Кока.

Настя Ивлеева познакомилась с певицей Клавой Кокой на съемках собственного YouTube-шоу. Виновницей знакомства девушек стала лучшая подруга и соведущая Насти по проекту «Орел и решка» — Юлия Коваль.

Перед началом вечеринки компания друзей нарядила новогоднюю ель и накрыла праздничный стол. После всех подготовительных мероприятий участники вечеринки начали ужинать, обсуждая при этом планы на следующий год. Неожиданно для всех певица Клава Кока достала палочки для суши и начала бить ими по бокалам, изображая из себя барабанщицу. Далее в плейлисте включилась песня популярной в конце 2000-х группы «Ранетки» и все начали танцевать.

Финалом вечера стал праздничный салют. Недавно Настя Ивлеева сообщила, что в этом году закрывает все свои авторские проекты. Поэтому в конце года у нее освободилось время для беззаботных вечеринок с друзьями.

Этот год для Насти Ивлеевой стал весьма успешным. Ее автопарк пополнился эксклюзивной моделью — Lamborghini Aventador S, цена на которую начинается с 21 млн рублей. На этом суперкаре Анастасия смогла разогнаться до 343 км/ч, чем удивила многих поклонников. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, телеведущей удалось со своей подругой Юлией Коваль отправиться на съемки нового сезона телепередачи о путешествиях «Орел и решка», которую зрители смогут скоро увидеть на ТВ.