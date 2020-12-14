Малькевич рассказал о желании Шугалея вернуться работать в Ливию

Санкт-Петербург, 14 декабря. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил в своем Telegram-канале, что освобожденный 10 декабря 2020 года российский социолог Максим Шугалей планирует вернуться в Ливию для продолжения работы.

По его словам, в этой стране осталось много тех, с кем ученый очень хотел бы увидеться вновь. Так, сотрудник фонда рассказал члену общественной палаты РФ о 70-летнем генерале, с которым какое-то время сидел в одной камере. Он охарактеризовал военного как смелого и решительного человека.

«Лучшая иллюстрация величия русского духа, когда человек, пройдя через все ужасы плена у боевиков и террористов, способен помнить массу хорошего», — отметил Малькевич.

Также общественник рассказал о выявленных проблемах со здоровьем у Максима. Он отметил, что после своего возвращения на Родину социолог проходит медицинское обследование, поскольку полтора года пребывания в заложниках у ливийских террористов не прошли бесследно. В соцсети Александр написал, что первые результаты, предоставленные медиками, оказались весьма неутешительными:

«У Максима Шугалея, как оказалось, еще в прошлом году был травматический инсульт, с последствиями которого предстоит разбираться сейчас. Вот он, результат пыток и тюремных мучений».

Малькевич подчеркнул, что в связи с этими обстоятельствами откладывается анонсированная ранее пресс-конференция. Он добавил, что многие СМИ ожидают интервью вернувшегося из Ливии социолога. Однако даже запись коротких видео-селфи дается ему сейчас с трудом.

Кроме того, глава ФЗНЦ рассказал, что Максим пытается систематизировать всю информацию, которая накопилась за время пребывания в североафриканском государстве. При этом ученый часто вспоминает о других пленниках боевиков.

«Может часами говорить о людях, с которыми вместе был в тюрьме «Митига», — подытожил Александр Малькевич.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли на ливийскую территорию весной 2019 года для проведения социологических исследований, о чем еще до прилета уведомили Правительство национального согласия (ПНС). Однако в мае россиян похитили вооруженные люди. Их без предъявления каких-либо обвинений поместили в частную тюрьму «Митига» террориста и контрабандиста Абд аль-Рауфа Карры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 10 декабря 2020 года в результате спецоперации, проведенной Минобороны и МИД РФ, незаконно удерживаемые боевиками российские граждане были освобождены и возвращены на Родину.